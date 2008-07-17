Нові футболісти ФК "Шахтар" (фото)

17:15, 17 липня 2008
Спорт
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У Донецьку відбулася презентація

Нові футболісти ФК "Шахтар"- Артем Федецький (Україна), Марсело Морено (Болівія), Рустам Худжамов (Україна), Олександр Чижов (Україна), Микола Іщенко (Україна), Євген Селезньов (Україна) на церемонії представлення в Донецьку, 17 липня.

Артем Федецький, Марсело Морено, Рустам Худжамов, Олександр Чижов, Микола Іщенко, Євген Селезньов

Марсело Морено

Рустам Худжамов

Олександр Чижов

Євген Селезньов

Артем Федецький

Микола Іщенко

Фото УНІАН

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