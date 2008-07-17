Нові футболісти ФК "Шахтар" (фото)
17:15, 17 липня 2008
Спорт
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У Донецьку відбулася презентація
Нові футболісти ФК "Шахтар"- Артем Федецький (Україна), Марсело Морено (Болівія), Рустам Худжамов (Україна), Олександр Чижов (Україна), Микола Іщенко (Україна), Євген Селезньов (Україна) на церемонії представлення в Донецьку, 17 липня.
|Артем Федецький, Марсело Морено, Рустам Худжамов, Олександр Чижов, Микола Іщенко, Євген Селезньов
|Марсело Морено
|Рустам Худжамов
|Олександр Чижов
|Євген Селезньов
|Артем Федецький
|Микола Іщенко
Фото УНІАН
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