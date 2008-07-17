Нові футболісти ФК "Шахтар" (фото)

У Донецьку відбулася презентація

Нові футболісти ФК "Шахтар"- Артем Федецький (Україна), Марсело Морено (Болівія), Рустам Худжамов (Україна), Олександр Чижов (Україна), Микола Іщенко (Україна), Євген Селезньов (Україна) на церемонії представлення в Донецьку, 17 липня. Фото УНІАН

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