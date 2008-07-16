Китай тримає відкриття Олімпіади в суворій таємниці

У церемонії відкриття 29-х літніх Олімпійських ігор візьмуть участь актори, вбрані як знамениті теракотові воїни, а також артисти в "костюмах-хамелеонах", які самі змінюють колір, повідомив РІА “Новости” на умовах анонімності свідок репетиції церемонії відкриття Ігор, яка відбулась у середу.

За його інформацією, репетицію відвідав заступник голови КНР Сі Цзіньпін. Попередні "прогони" проходять в умовах суворої секретності. Із спостерігачів репетицій беруть обіцянку не розголошувати ніяких подробиць дійства. "Китайським ЗМІ заборонено повідомляти про те, що відбудеться під час вистави", - наголосив співрозмовник.

За його словами, "церемонія триватиме близько 1,5 годин і завершиться величезним салютом". У ній візьмуть участь тисячі людей. Одним з номерів, як очікується, стане танець з традиційними китайськими парасольками, на яких будуть зображені усмішки дітей.

Кульмінацією шоу на національному стадіоні "Пташине гніздо", стане запалення головного вогню пекінської Олімпіади. Особливістю цього дійства, як очікується, стане те, що священний вогонь буде засвічений не одним, а одразу п`ятьма факелоносцями. Це число не випадкове - воно підібране за кількістю олімпійських кілець, а також кількістю талісманів Олімпіади-2008.

"Після запалювання вогонь поступово підніматиметься вгору і у результаті запалає над дахом стадіону, щоб його було видно всім жителям Пекіна", - сказав співрозмовник журналіста.

Відкриття Олімпійських ігор в столиці КНР відбудеться о 8 годині вечора 8 числа восьмого місяця 2008 року. Час вибраний невипадково - вісімка в Піднебесній вважається щасливим числом, яке символізує процвітання.