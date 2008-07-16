Павленко заявив про українські апетити на Олімпіаді в Пекіні

В Олімпійських іграх у Пекіні, які відкриються 8 серпня, візьмуть участь 254 українських спортсмени.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Сьогодні виконком Національного олімпійського комітету і Міністерства у справах сім`ї, молоді і спорту затвердили персональний склад офіційної делегації України для участі в Олімпіаді в Пекіні. До складу команди ввійшли 254 спортсмени, 160 тренерів, 26 членів офіційного штабу, які працюватимуть на забезпечення команди», - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

За його словами, вперше за історію своєї незалежності Україна змогла сформувати найчисленнішу команду спортсменів для участі в Олімпіаді.

Міністр нагадав, що відповідно до прогнозів, українська команда може одержати 13-15 олімпійських нагород. «Але я сподіваюся, що цей прогноз буде перевершений, і останні тенденції дозволяють на це сподіватися. Потрібно вірити в кожного спортсмена, оскільки кожний з 254-х здатний показати якнайкращий результат», - пояснив Ю.ПАВЛЕНКО.

Він також повідомив, що до складу Національної команди України, яка братиме участь у паралімпійських іграх 6-17 вересня в Пекіні, ввійшли 125 спортсменів.

Водночас Ю.ПАВЛЕНКО зауважив, що моніторинг, який проводилася перед формуванням національної команди для участі в Олімпійських іграх, показав, що діюча в Україні система підготовки спортсменів є застарілою і не відповідає сучасним викликам.

За його словами, сьогодні на засіданні уряд підтримав концепцію стратегії вдосконалення системи підготовки спортсменів, у ході реалізації якої планується провести переоснащення дитячих і юнацьких спортивних шкіл.