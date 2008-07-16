Ахметова скупали у шампанському (фоторепортаж)

Луческу назвали кращим тренером

Донецький "Шахтар" став володарем Суперкубка України з футболу, перемігши київське "Динамо". Президента ФК “Шахтар” (Донецьк) Ріната Ахметова на честь перемоги його клубу облили шампанським... Тренера "Шахтаря" Мірчу Луческу відзначили, як кращого тренера Чемпіонату України... Кращим гравцем Чемпіонату України назвали півзахисника "Шахтаря" Фернандіньо (№7)... Президент Федерації футболу України Григорій Суркіс заспокоював головного тренера ФК "Динамо" (Київ) Юрія Сьоміна... Фото Валерія Соловйова / УНІАН

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter