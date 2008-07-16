«Челсі» готує найбільший трансфер в своїй історії
11:19, 16 липня 2008Спорт
2191
Задоволена вимога «Реала»
|Робіньо
Якщо перехід відбудеться, то він увійде до трійки найбільших в історії футболу. Більше двічі платив лише той же «Реал» за переходи Зінедіна Зідана і Луїша Фігу.
Сам 24-річний Робіньо не проти переходу. У Лондоні він міг би попрацювати під керівництвом свого співвітчизника нового тренера «Челсі» Луїша Феліпе Сколарі.
Робіньо перейшов в «Реал» в 2005 році з «Сантоса» за 24 млн. євро.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter