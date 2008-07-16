«Челсі» готує найбільший трансфер в своїй історії

Лондонський «Челсі» погодився підняти суму відступних за бразильського нападника «Реала» Робіньо з 40 до 60 мільйонів євро. Таким чином, була задоволена вимога керівництва мадридського клубу, яка вважала попередню суму компенсації заниженою, повідомляють англійські ЗМІ.

Якщо перехід відбудеться, то він увійде до трійки найбільших в історії футболу. Більше двічі платив лише той же «Реал» за переходи Зінедіна Зідана і Луїша Фігу.

Сам 24-річний Робіньо не проти переходу. У Лондоні він міг би попрацювати під керівництвом свого співвітчизника нового тренера «Челсі» Луїша Феліпе Сколарі.

Робіньо перейшов в «Реал» в 2005 році з «Сантоса» за 24 млн. євро.

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