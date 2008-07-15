Болільники "Марселя" зібрали 30 млн. євро, щоб купити Дрогба

Уболівальники французького клубу "Марсель", які минулого тижня почали збір коштів на придбання форварда "Челсі" Дідьє Дрогба, зібрали вже більше 30 мільйонів євро. Ця сума зазначена на сайті, де будь-хто може віртуально внести гроші (не більше 200 євро).

Як зауважає AFP, в понеділок на сайті була зазначена сума в 1 мільйон 451 тисяча євро, але менш ніж за добу вона зросла до 30 мільйонів і 754 тисяч. Кореспондент Лента.ру, заповнивши поле "ім`я" довільним набором літер, вніс на придбання Дрогба один євро, і загальна сума одразу зросла. Жодних даних про себе повідомляти не знадобилося.

Раніше організатори акції "Дрогба-фонд" стверджували, що їх головна мета - привернути увагу керівництва "Марселя".

Президент клубу Папе Діуф зізнався, що ініціатива болільників його приємно здивувала. Проте відзначив, що навіть якщо фанатам вдасться зібрати необхідну суму на придбання Дрогба, перехід івуарійського форварда навряд чи буде можливий, оскільки у "Марселя" немає можливості платити гравцеві зарплату, порівняну з тією, що її він одержує в "Челсі".

Дідьє Дрогба починав кар`єру у французьких клубах "Ле Ман" і "Гінгам", а сезон-2003/04 провів у "Марселі" і в 35 матчах чемпіонату Франції забив 19 голів. Влітку 2004-го нападаючий перейшов до "Челсі" і став одним з лідерів цієї команди. У міжсезонні-2008 інтерес до Дрогба проявляли "Мілан" і "Барселона", проте новий головний тренер "Челсі" Луїс Феліпе Сколарі заявив, що він хоче залишити івуарійця.