Кличко настільки талановитий, що йому нема з ким битися
19:45, 15 липня 2008Спорт
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Версія Леннокса Льюїса
Леннокс Льюїс вважає, що Кличко-молодший, який 12 липня захистив свої титули в бою проти американця Тоні Томпсона, дуже талановитий боксер. За словами британця, повністю розкрити свій потенціал українцеві заважає відсутність гідних суперників. "У нього немає конкурентів. Можливо, один є, але він уже закінчив кар`єру", - сказав Льюїс.
Свій останній бій британець провів 21 червня 2003 року, отримавши перемогу технічним нокаутом над Віталієм Кличком - старшим братом Володимира.
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