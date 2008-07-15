Матч Динамо-Шахтар судитиме німецька бригада

На полтавському стадіоні «Ворскла» чемпіон і віце-чемпіон України зійдуться в матчі за Суперкубок України.

Судити матч довірили німецькій бригаді арбітрів на чолі з Вольфгангом Штарком.

У літнє міжсезоння «Шахтар» зробив декілька хороших придбань, які повинні підсилити команду Мірчи Луческу. «Гірники» повернули з оренди одного з кращих форвардів минулого сезону Євгена Селезньова, що виступав в київському «Арсеналі». Потім за 9 мільйонів євро підписали контракт з болівійським нападником Марсело Моренно, повідомляє «ЛІГА».

Керівники «Динамо» теж не сиділи склавши руки, підшукуючи гравців, здатних підсилити команду, перш за все, в єврокубкових іграх. Успішно завершилися переговори про перехід в команду нападника Еммануеля Окодуви. У киян є одна серйозна втрата - півзахисник Карлоса Корреа в останньому матчі минулого Чемпіонату України зламав малу гомілкову кістку лівої ноги, тому найближчим часом команді він допомогти не зможе.

Спеціально для проведення матчу за Суперкубок «Ворскла» виділила на оновлення свого стадіону 5,5 мільйона гривень. На арені встановили ультрасучасне відеотабло, відреставрували фасад, провели масштабні ремонтні роботи у внутрішніх і зовнішніх прилеглих до стадіону приміщеннях. Перебудували і відновили зал для прес-конференцій.

Відзначимо, що в розиграшах Суперкубка України «Шахтар» і «Динамо» зустрічалися чотири рази. Тричі сильнішими були кияни і один раз вигравали «гірники».

КП в Украине