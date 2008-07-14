Китай виграє медалей більше, ніж США

Китайські спортсмени можуть виграти медальний залік Олімпіади-2008 у Пекіні, повідомляється в звіті консалтингової компанії PricewaterhouseCoopers, який цитує Reuters.

Експерти компанії провели свій розрахунок медальних шансів країн на Іграх-2008 на основі кількості здобутих нагород у трьох попередніх олімпіадах, а також економічної і політичної ситуації в цих державах.

У звіті зазначається, що Китай в рідних стінах може додати 25 медалей порівняно з Олімпіадою-2004 в Афінах. Команда США, яка перемогла на тих Іграх в медальному заліку, навпаки, недолічиться шістнадцяти нагород. Таким чином, за розрахунками компанії, китайські спортсмени здобудуть у Пекіні 88 медалей, а американці - 87.

"Поєднання ефекту домашнього турніру і підтримки спорту в країні приводять до очікування значного зміцнення Китаю в медальному заліку. Це дасть змогу господарям Олімпіади боротися з командою США за перший рядок у медальній таблиці", - повідомляється в звіті компанії.

Літні Олімпійські ігри в Пекіні пройдуть з 8 по 24 серпня.