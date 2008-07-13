Платіні пропонує дозволити футбольні контракти тільки для дорослих

Президент Європейського союзу футбольних асоціацій (УЄФА) Мішель Платіні надіслав керівництву Євросоюзу конфіденційний документ. У ньому міститься прохання офіційно заборонити трансфери гравців, які не досягли 18 років, запровадити обмеження на кількість іноземців у складі команд, а також боротися з невмілим фінансовим менеджментом в клубах. Про це пише англійське видання Daily Telegraph.

В разі, якщо всі ці рішення будуть сприйняті, в європейському футболі стануться серйозні зміни. Наприклад, якби нові правила були раніше, лондонський "Арсенал" не зміг би придбати в 16-річному віці таких гравців як Тео Волкотт (футболіст збірної Англії) і Сеск Фабрегас (чемпіон Європи 2008 року у складі збірної Іспанії).

Суть пропозицій Платіні полягає в тому, щоб молоді гравці підписували перші професійні контракти з тими клубами, вихованцями яких вони є. Ініціативу президента УЄФА підтримав президент мюнхенської "Баварії" Карл-Хайнц Румменіге, який нещодавно очолив Європейську асоціацію клубів.

Що стосується квоти на іноземців, то Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) на своєму конгресі 30 травня 208 року ухвалила ввести у футбольних клубах до 2012 року квоти в максимум п`ять іноземних футболістів на полі.

Раніше Єврокомісія висловила протест проти рішення ФІФА, попередивши, що воно порушує трудове законодавство Євросоюзу. Останнім часом Платіні проводить інтенсивні консультації з інтитуціями ЄС, щоб залагодити питання про дозвіл УЕФА мати власні правила переходу гравців, не залежні від трудового законодавства Євросоюзу.

Лента.ру