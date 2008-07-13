Володимир Кличко переміг в 11 раунді (додані фото)

У Гамбурзі закінчився бій за чемпіонство по версіях IBF (Міжнародна федерація боксу) і WBO (Світова боксерська організація) між Володимиром Кличком і американцем Тоні Томпсоном.

У 11-му раунді точним акцентованим "кросом" в підборіддя Кличко відправив Томпсона в нокаут і захистив титули, що належали йому.

Бій проходив за помітної переваги Кличка, яку він, утім, довго не міг реалізувати. Вже в першому раунді Володимир після зіткнення головами отримав розсічення брови. У другій половині бою пошкодив ногу Томпсон.

Фото Reuters, Associated Press