Тимошенко підтримала ідею волонтерського руху до Євро-2012

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО підтримує ідею створення волонтерського руху до чемпіонату з футболу Євро-2012. На цьому вона наголосила сьогодні під час зустрічі з молоддю на ІІ конференції Всеукраїнського молодіжного громадського об’єднання «Батьківщина молода».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що сьогодні «Батьківщина молода» започатковує Всеукраїнський волонтерський рух за сприяння проведенню чемпіонату з футболу Євро-2012.

Прем’єр-міністр привітала цей крок і висловила переконання, що саме такі рішучі дії з боку молоді допоможуть країні з честю і гідністю підготувати і провести Євро-2012 на високому європейському рівні.