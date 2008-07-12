Тимошенко підтримала ідею волонтерського руху до Євро-2012
20:27, 12 липня 2008Спорт
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«Батьківщина молода» бере це на себе
Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО підтримує ідею створення волонтерського руху до чемпіонату з футболу Євро-2012. На цьому вона наголосила сьогодні під час зустрічі з молоддю на ІІ конференції Всеукраїнського молодіжного громадського об’єднання «Батьківщина молода».
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що сьогодні «Батьківщина молода» започатковує Всеукраїнський волонтерський рух за сприяння проведенню чемпіонату з футболу Євро-2012.
Прем’єр-міністр привітала цей крок і висловила переконання, що саме такі рішучі дії з боку молоді допоможуть країні з честю і гідністю підготувати і провести Євро-2012 на високому європейському рівні.
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