Гольфіст влучив у лунку ударом з 181 метра

Американський гольфіст Філ Мікелсон відправив м`яч до лунки ударом з 181 метра і 5 сантиметрів. Спортсмен, який нині має друге місце в світовому рейтингу, відзначився на відкритому чемпіонаті Шотландії, який триває нині. Мікелсон потрапив в лунку вже першим ударом, зробивши ейс, що трапляється в гольфі нечасто, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

Вдалий удар дозволив американському гольфістові повернутися до кола лідерів змагань. Перед черговим днем відкритого чемпіонату Шотландії (11 липня) турнір складався для Мікелсона так, що він міг не вийти в наступне коло.

У четвер, 10 липня, на відкритому чемпіонаті Шотландії ейс зробив шведський гольфіст Пеле Едберг, і одержав за свій вдалий удар спортивний BMW вартістю 90 тисяч доларів. Мікелсону попадання в лунку з 181 метра ніяких призів не принесло.