Пітер Крауч пішов з Ліверпуля

Форвард "Ліверпуля" і збірної Англії Пітер Крауч перейшов до "Портсмута" в обмін на 11 мільйонів фунтів стерлінгів, повідомляє ВВС.

"Ліверпуль" Пітер залишив, не витримавши конкуренції із зоряним іспанцем Фернандо Торресом, який в дебютному для себе сезоні 2007/08 забив за мерсісайдців у різних турнірах 33 м`ячі.

У новому сезоні наставник "Портсмута" Харрі Реднапп, який навесні досяг з командою чималого успіху - перемоги в Кубку Англії, розраховує на тандем форвардів збірної Англії: мініатюрного Жермейна Дефо і двометрового Крауча.

Тим часом, "Ліверпуль" підписав 25-річного бразильського воротаря з італійським паспортом Дієго Кавальєрі. Основним голкіпером "червоних" є резервний воротар збірної Іспанії на чемпіонаті Європи Хосе Рейна.