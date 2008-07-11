Букмекери ставлять на Кличка

Букмекери вважають чемпіона за версіями IBF і WBO Володимира Кличка явним фаворитом в бою з американським боксером-суперважкоатлетом Тоні Томпсоном.

Британська контора William Hill пропонує шанувальникам азартних ігор зробити ставку на перемогу Кличка-молодшого за коефіцієнтом лише 1,08 (8 у.о. прибутку із ставкою 100). Шанси Томпсона виглядають в інтерпретації William Hill набагато скромнішими (коефіцієнт 7,0).

Трохи оптимістичніше для американця (і вигідніше для охочих поставити на українця) розцінює шанси боксерів на перемогу "Марафон": 1,15 на Кличка і 5,50 на Томпсона.

На думку Bwin, бій навряд чи триватиме всі 12 раундів: ставка на нокаут у виконанні одного з боксерів приймається за коефіцієнтом 1,40, удвічі менш вірогідним вважає контора варіант, коли визначати переможця доведеться суддям (2,75). При цьому чекати нокауту, уточнює РІА "Новости" слід у проміжку між четвертим і шостим раундами.

В активі 32-річного українця 50 перемог (44 - нокаутом) при трьох поразках. "Тигр" Томпсон, який старший за свого суперника на чотири роки, в 32 поєдинках отримав 31 перемогу.