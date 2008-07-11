Маскаєв проведе бій на Красній площі

Колишній чемпіон світу з боксу у важкій вазі за версією WBC (Всесвітня боксерська рада) Олег Маскаєв проведе поєдинок з американцем Робертом Хоукінсом 6 вересня 2008 року в рамках святкування Дня міста в Москві. Бій пройде на Красній площі і стане частиною доброчинного вечора "Зірки Рингу на Красній площі", повідомляє Лента.руз посиланням на прес-службу промоутерської компанії Yuri Fedorov Sports Lab.

На площі буде встановлений ринг, навколо якого будуть розташовані місця для VIP-гостей, а також учасників Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні. Вхід для глядачів буде безкоштовним. Організатори розраховують, що шоу побачать близько 25 тисяч осіб.

Олег Маскаєв провів на професійному рингу 40 поєдинків. У них він здобув 34 перемоги, зокрема 26 нокаутом. У серпні 2006 року Маскаєв завоював чемпіонський титул WBC, нокаутувавши Хасима Рахмана. 8 березня 2008 року росіянин поступився званням чемпіона, програвши нокаутом нігерійцю Семюелу Пітеру.

38-річний Роберт Хоукінс провів за свою кар`єру 34 поєдинки. Американець здобув 23 перемоги, з них сім нокаутом, і зазнав 11 поразок.