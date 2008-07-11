Колір форми спортсмена впливає на рішення судді

Колір форми спортсменів впливає на рішення суддів. Такого висновку дійшли німецькі науковці, провівши ряд психологічних тестів. Результати їх роботи взяті до публікації в журналі Psychological Science. Коротко роботу дослідників наводить журнал New Scientist.

Ефект впливу кольору форми на результати спортсменів вперше продемонстрували 2005 року еволюційні біологи з Університету Дарема (Велика Британія). Спочатку вони припустили, що цей ефект пов`язаний з тим, що суперники сприймають червоний колір як символ домінування і агресії. Проте кілька груп психологів не погодилися з такою думкою.

Науковці з Університету Мюнстера розробили теорію, згідно з якою червона форма впливає не на дії суперників, а на сприйняття матчу суддями. Щоб підтвердити свою ідею, вони провели експеримент, в якому взяли участь 42 судді таеквандо. Добровольцям показували записи кількох боїв, в яких на одному із спортсменів був червоний захисний жилет, а на іншому - синій.

Кожен суддя оцінював бої незалежно від інших, присуджуючи очки спортсменам за кожну атаку. На наступній стадії експерименту суддям показали ті самі бої, але в іншому порядку. Крім того, кольори захисних жилетів спортсменів були змінені за допомогою графічного редактора. Спортсмена, що мав червоний жилет, "перевдягли" в синій, і навпаки. Судді знову мали присуджувати очки за кожну атаку.

Після підрахунку результатів з`ясувалося, що судді в середньому присуджували спортсменові в червоному жилеті на 13 відсотків більше очок. Цікаво, що раніше висновку про переваги червоної форми дійшли британські учені, вивчаючи статистичні дані футбольних матчів.

Робота дослідників може сприяти перегляду правил деяких спортивних дисциплін. Якщо в таеквандо спортсмени носять детектор удару, який допомагає суддям присуджувати очки, то, наприклад, в боксі, рефері орієнтуються тільки на своє сприйняття бою.

Лента.ру