Чи готова Польща змінити Україну на Німеччину, щоб провести Євро-2012?

Керівник штабу з підготовки до Євро-2012 Футбольної федерації Польщі Адам ОЛЬКОВИЧ заявляє, що можливість перенесення матчів Євро-2012 з України до Польщі наразі не розглядається.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час робочої зустрічі за участю представників польських міст, які прийматимуть Чемпіонат Європи, що відбулася у Вроцлаві.

«Зараз немає такої можливості, щоб якісь матчі були перенесені з України до Польщі. На цей момент це безпідставні спекуляції засобів масової інформації», – сказав А.ОЛЬКОВИЧ.

«Ми цілком віримо, що колеги з України здолають свої перехідні клопоти... Рішуче відсторонюємося від того, що, мовляв, Польща намагається щось робити з Німеччиною», - підкреслив він.

Довідка. У червні в ізраїльських ЗМІ з`явилася інформація про те, що в УЄФА вже надійшла неофіційна пропозиція від Німеччини та Польщі, які висловили бажання спільно провести Євро-2012 у разі, якщо Україна буде визнана не готовою до реалізації такого проекту.