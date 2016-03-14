Китаянка Хоу Іфань відібрала світову шахову корону в українки Музичук

У Львові завершилася 9-а партія матчу за звання чемпіона світу з шахів серед жінок, в якій Хоу Іфань білими фігурами виграла в українки Марії Музичук і достроково стала чемпіонкою світу.

Матч завершився з рахунком 6:3 на користь китайської шахістки.

Дев'ята партія не була найтривалішою за часом в цьому матчі і вже після 46-го ходу китаянки Музичук визнала свою поразку.

Раніше, в попередніх восьми партіях, українка не змогла здобути жодної перемоги, звівши чотири партії внічию і програвши другу партію (чорними фігурами) і шосту партію білими фігурами.

22-річна гросмейстер з Китаю Хоу Іфань в четвертий раз в кар'єрі стала чемпіонкою світу. Раніше вона завоювала цей титул в 2010, 2011 і 2013 роках. Також вона є триразовою переможницею жіночих командних чемпіонатів світу у складі команди КНР (2007, 2009, 2011). Хоу Іфань - одна з трьох чемпіонок світу (разом з Єлизаветою Биковою і Се Цзюнь), яким вдавалося після перерви повертати собі шахову корону.

Як повідомляв УНІАН, згідно з регламентом, матч повинен був тривати 10 партій. У разі нічиєї за підсумками основних партій - 5:5, передбачалося проведення тай-брейку.

У підсумку, для виявлення переможця знадобилося 9 партій.