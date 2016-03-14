Головний тренер збірної України з футболу Фоменко особисто запросив вболівальників підтримати команду в найближчих матчах (відео)

17:24, 14 березня 2016
Спорт
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Гра з Кіпром відбудеться 24 березня в Одесі, а матч з Уельсом - 28 березня у Києві.

Михаил Фоменко / prosport-ru.tsn.ua

Наставник національної збірної України Михайло Фоменко звернувся до вболівальників та запросив усіх прихильників футболу на товариські матчі проти збірних Кіпру та Уельсу. 

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