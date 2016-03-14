Головний тренер збірної України з футболу Фоменко особисто запросив вболівальників підтримати команду в найближчих матчах (відео)
17:24, 14 березня 2016Спорт
361
Гра з Кіпром відбудеться 24 березня в Одесі, а матч з Уельсом - 28 березня у Києві.
Михайло Фоменко закликає вболівальників підтримати команду на стадіонах / prosport-ru.tsn.ua
Наставник національної збірної України Михайло Фоменко звернувся до вболівальників та запросив усіх прихильників футболу на товариські матчі проти збірних Кіпру та Уельсу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter