На матчі "Динамо" - "Шахтар" очікується аншлаг

Квитків на перший футбольний матч нового сезону – Суперкубок України – вже майже немає.

15 липня о 20:45 вп’яте зіграють між собою "Динамо" та "Шахтар". Цього разу у Полтаві новий володар Суперкубка, окрім трофею, отримає ще й чек на 50 тисяч доларів.

Про це на прес-конференції повідомили організатори матчу.

Команди зіграють в Полтаві на реконструйованому стадіоні імені Бутовського, який вміщує близько 25 тисяч вболівальників. Керівництво "Ворскли" витратило 5,5 мільйонів гривень на ремонт арени. Змінили не лише сидіння, табло та прилеглі території, а й навіть туалети.

Суперкубок розіграють уже вп’яте, і щоразу за нього боролися "Динамо" і "Шахтар". Статистика поки на боці киян – 3 перемоги.

Зустріч українських грандів 15 липня дасть старт новому футбольному сезону під егідою новоствореної Прем’єр-ліги. Перед матчем на засіданні виконкому Федерації футболу України оберуть президента Прем’єр-ліги, а поки підготовкою переймається ще Віталій Данилов.

ICTV