Шахи, матч за звання чемпіона світу, Музичук - Іфань, 9-а партія: відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Львові пройде 9-а партія матчу за звання чемпіона світу з шахів, в якому Марія Музичук зустрічається з Хоу Іфань з Китаю.

Музичук в цій партії буде грати чорними фігурами.

Рахунок матчу - 5:3 очки на користь Іфань.

У восьми попередніх партіях Іфань двічі виграла (по разу - білими і чорними фігурами) і шість партій завершилися внічию. Таким чином, для того щоб вирівняти становище Музичук необхідно перемагати у двох партіях. Іфань достатньо зіграти внічию, щоб вже сьогодні достроково виграти матч і завоювати звання чемпіона світу.

Згідно з регламентом, матч триватиме 10 партій. У разі нічиєї за підсумками основних партій - 5:5, відбудеться тай-брейк.

Як повідомляв УНІАН, матч за звання Чемпіона світу з шахів серед жінок проходить 1-18 березня.