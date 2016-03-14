У складі "Динамо" на матч Ліги чемпіонів Манчестер вирушили 20 гравців

У складі динамівської делегації — 20 футболістів, повідомляє прес-служба ФК "Динамо" (Київ).

Напередодні зустрічі у складі української команди немає дискваліфікованих, але як і раніше в лазареті знаходяться воротар Олександр Рибка і півзахисник Микола Морозюк — ці виконавці «Динамо» в Манчестері не допоможуть.

Також у Києві залишилися Радосав Петрович, Жуніор Мораєс, Микита Бурда та Сергій Мякушко.

Таким чином, делегація «Динамо» включила в себе наступних футболістів:

Воротарі: Олександр Шовковський, Артур Рудько, Георгій Бущан.

Захисники: Данило Сілва, Виторину Антунеш, Александар Драгович, Домагой Віда, Євген Макаренко, Євген Хачеріді.

Півзахисники: Мігель Велозу, Олександр Яковенко, Сергій Сидорчук, Сергій Рибалка, Микита Корзун, Денис Гармаш, Олег Гусєв, Дерліс Гонсалес, Віталій Буяльський.

Нападники: Андрій Ярмоленко, Лукаш Теодорчик.

Як повідомляв УНІАН, у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, який відбувся три тижні тому в Києві, "Динамо" поступилося з рахунком 1:3.

Для виходу в чвертьфінал киянам необхідно вигравати в гостях з різницею в три м'ячі і більше, або крупно перемагати з різницею в два голи (2:4, 3:5 і т. д.). При повторенні результату київського матчу - 1:3 - буде призначено додатковий час і, при необхідності, серія пенальті.