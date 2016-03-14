Фінальний матч Кубка України з футболу може бути перенесений на більш ранню дату в інтересах національної збірної

Президент Української футбольної Прем'єр-ліги Володимир Генінсон заявив про можливе перенесення фінального матчу Кубка України з 21 травня на 19-е число з урахуванням інтересів збірної, яка зможе раніше почати підготовку до Євро-2016. Про це він заявив на прес-конференції в спортивно-інформаційному центрі «Parimatch.ua».

"В інтересах національної збірної України, для того, щоб команда почала раніше готуватися до Євро-2016, ми хочемо перенести фінальний матч Кубка України з 21-го на 19-е травня, - зазначив президент УПЛ. - Але є нюанси. По-перше, до фіналу Кубка і одночасно до вирішального матчу еврокуба може дійти донецький "Шахтар". А згідно з календарем УЄФА фінал Ліги Європи відбудеться 18 травня. По-друге, у нас в національній першості може скластися така ситуація, що знадобиться проведення "золотого матчу". Ми тримаємо це питання на контролі. але рішення будуть прийматися оперативно, по ходу сезону".

Щодо дати проведення матчів нинішньої стадії турніру - 1/4 фіналу, то вона буде визначена після закінчення єврокубкових матчів за участю "Динамо" і "Шахтаря", які будуть зіграні на цьому тижні.

Як повідомляв УНІАН, раніше збірна України вийшла у фінальну частину Євро-2016, де згідно жеребкування на груповому етапі зіграє з командами Німеччини, Північної Ірландії та Польщі. Турнір пройде з 10 червня по 10 липня у Франції.

Головний тренер національної збірної Михайло Фоменко наполягає на тому, що в календар внутрішніх змагань повинні бути внесені зміни з тим, щоб збірна змогла якомога раніше почати підготовку до Євро.