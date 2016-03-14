Міністри вирішили провести чемпіонат України з гірських лиж без снігу (фоторепортаж, відео)

Учасники Чемпіоната України та змагань Кубка України з гірськолижного спорту, що які проходять на горі Красія в Закарпатті, не можуть назвати те, що відбувалося, "змаганнями", адже в горах майже зовсім не було сніжного покриву.

Про це повідомляє Prozak.info.

На змагання приїхав міністр молоді та спорту Ігор Жданов, який заявив, що керівництво гірськолижного курорту "Красія" зробило все для того, щоб чемпіонат пройшов на "високому рівні".

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За словам очевидців та учасників чемпіонату, снігу фактично не було: за один спуск майже повністю псувалися лижі, тому змагання вирішили провести за скороченою програмою.

Але, за інформацією видання, високі чиновники поселилися в готелі в горах і якось не хотіли раніше повертатися додому: надійшов наказ проводити чемпіонат по повній програмі.

Джерела Prozak.info пояснили, чому змагання вирішили провести на Красії, знаючи про те, що тут доволі низька висота і з потеплінням сніг зовсім не тримається: справа в тому, що один из чиновників у лижній федерації є власником "Красії" і за інформацією ЗМІ, для нього це гроші, які "відмиваються" з держбюджету.