Фенербахче сенсаційно випередив Манчестер Юнайтед

Стамбульський футбольний клуб "Фенербахче" за сумарною вартістю випередив найдорожчу команду в світі англійський "Манчестер Юнайтед". Вартість акцій турецького клубу перевищила два мільярди доларів (2,027 млрд), при тому, що акції "МЮ" оцінюються в 1,8 мільярда, повідомляє Sabah.

Досі "Фенербахче" навіть не входив до списку 25 найбагатших футбольних клубів планети, який у квітні надрукував журнал Forbes, проте гігантський стрибок (13,6%) акцій команди на головній в Туреччині Стамбульській фондовій біржі (IMKB) вивів "фанеру" на перше місце.

"Ніяких причин для рекордного зростання цінних паперів клубу не було, тому інвестори не виключають маніпуляцій з акціями "Фенербахче", - зазначає видання.

За останній місяць акції "Фенербахче" зросли на 83,5% і за прибутковістю обійшли провідні турецькі компанії, зокрема авіакомпанію "Турецькі авіалінії", яка традиційно не має проблем з доходами. Всього ж протягом року акції клубу зросли на 355%.

Експерти Стамбульської фондової біржі та Комітету нагляду за фінансовими ринками зацікавилися причинами різкого зростання акцій "Фенербахче" і почали відповідне розслідування.

За "Фенербахче" іде клуб "Трабзонспор", ринкова вартість якого оцінюється в 318 мільйонів доларів, нагадує РІА "Новости". На третьому місці - одвічний суперник "Фенербахче" - "Галатасарай", ціна якого визначена в 229 мільйонів доларів, на четвертому - "Бешикташ", який оцінюють в 86 мільйонів доларів.