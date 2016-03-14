Шикарний гол Коноплянки приніс перемогу "Севільї" (відео)

13 березня відбувся 29 тур іспанської Ла Ліги, в якому зійшлися "Севілья" і "Вільяреал".

Після першого тайму рахунок був 1:2 на користь "Вільяреалу".

"Севілья" першою забила - на 24 хвилині Коноплянка віддав м'яч на Гамейро, який втік в контратаку увійшов до штрафної й прокотив м'яч далі на Іборру, який забивав уже в порожні ворота.

Однак, вже за 5 хвилин "Вільяреал" зрівняв рахунок, а на 37 хвилині вийшов уперед.

Читайте такожКоноплянка голом наприкінці матчу приніс "Севільї" нічию в матчі Кубка Іспанії з "Сельтою"

Тим не менш, у другій половині гри "Севілья" змогла не тільки зрівняти рахунок, але і вийти вперед.

На 51 хвилині після прострілу Євгена Коноплянки до штрафної гостей захисник "Вільяреалу" зрізав м'яч у свої ворота.

А вже на 65 хвилині Коноплянка взяв гру на себе і змістившись з лівого флангу в центр поля шикарним ударом з-за меж штрафного вивів "Севілью" вперед - 3:2.

Читайте такожДва гравці збірної України увійшли до рейтингу ста кращих футболістів 2015 року за версією The Guardian

Однак, на 70 хвилині Коноплянка отримав пошкодження і був замінений на Реєса, який вже у доданий час встановив остаточний рахунок на табло - 4:2.

Читайте такожКоноплянка і Кравець забили голи в матчах чемпіонатів Іспанії та Німеччини

Слід зазначити, що останні 10 хвилин "Севілья" догравала матч у меншості - отримавши другу жовту з поля був видалений Банега.