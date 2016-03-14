Луческу похвалив "Дніпро" та поскаржився на стан газону й призначення арбітра з Києва

Керманич "Шахтаря" Мірча Луческу визнав, що це заслужена перемога "Дніпра", передає слова сайт клубу.

"Заслужена перемога "Дніпра" - нічого не обговорюється. Вони хотіли набагато більше і були більш агресивні. З їхнього боку було більше руху. "Дніпро" краще адаптувався до такого непростого поля і виглядав тактично грамотно. Суперник грав просто: було багато довгих передач, футболісти лінії атаки дуже добре приймали м'ячі, чіплялися за них. Тому результат, на жаль, відповідає", - поділився румунський фахівець.

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Луческу допустив, що міг помилитися із складом, залишивши на лавці запасних Кучера, Ракицького та Ісмаїлі.

"Ні Кривцов, ні Ордець, на жаль, не були на рівні гри. Їм було важко впоратися з агресивністю та швидкістю Зозулі й Матеуса. М'ячі так і були забиті: через наполегливість нападників "Дніпра", - наголосив тренер.

Луческу також акцентував увагу на стані газону "Дніпро-Арени" і призначення на матч арбітра з Києва.

"Може бути, поле буде кращої якості (в Брюсселі в матчі з "Андерлехтом" - ред.) і нам буде легше виходити з оборони через пас. На такому газоні це було складно зробити. До того ж, як зазвичай... Не зрозумів, чому матч судив саме київський арбітр. Дуже важлива гра. Напевно, можна було призначити іншого суддю, щоб не було зайвих розмов. А в цілому перемога "Дніпра" взагалі не обговорюється", - сказав тренер "Шахтаря".

Він додав, що якби не гра з "Андерлехтом", напевно виставив би повністю основний склад, і, можливо, щось би змінилося.

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Як повідомляв УНІАН, 13 березня у Дніпропетровську завершився останній матч 18-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Дніпро" приймав донецький "Шахтар" і переміг із рахунком 4:1.

Таким чином, "Дніпро" набрав 31 очко і зберіг 4-е місце. А "Шахтар" (46 очок) дозволив київському "Динамо" стати одноосібним лідером (49). Трійку найсильніших як і раніше замикає луганська "Зоря" (38).

19-й тур УПЛ відбудеться 19-20 березня.