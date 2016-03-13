"Дніпро" розтрощив "Шахтар" у центральному матчі 18-го туру УПЛ

У Дніпропетровську завершився останній матч 18-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Дніпро" приймав донецький "Шахтар" і виграв з рахунком 4:1.

Доля матчу була вирішена в кінцівці першого тайму.

Незважаючи на всі труднощі зі складом і втрату дискваліфікованого капітана команди Руслана Ротаня, господарі "Дніпро-Арени" виявилися повністю підготовленим до боротьби з одним з лідерів чемпіонату і перевершили його в багатьох компонентах гри.

Господарі поля відкрили рахунок вже на 10-й хвилині, коли відзначився Джон Руїс. В атаці "Дніпра" по центру, Руїс зробив передачу на Матеуса, той віртуозно п`ятою повернув м'яч партнеру по команді, і Руїс з лінії воротарського розстріляв ворота Андрія П'ятова - 1:0. Щоправда, гірників це не збентежило і в середині тайму, на 23-й хвилині, Максим Малишев зрівняв результат. Після сильної прострільної передачі Даріо Срни зі штрафного Малишев головою підрізав м'яч у дальній кут воріт - 1:1. Але, в самій кінцівці тайму, на 44-й хвилині дніпропетровці знову вийшли вперед завдяки точному удару Євгена Шахова. Атака "Дніпра" "віялом" починалася з лівого флангу, де Матос віддав м'яч на Зозулю, той переадресував на Шахова, після чого послідував сильний удар низом - м'яч влетів у дальній кут воріт, П'ятов не дотягнувся до м'яча - 2:1. Як виявилося пізніше. цей гол став переможним для "Дніпра" в цьому матчі.

На початку другого тайму, на 50-й хвилині, Роман Зозуля збільшив перевагу своєї команди. В різкій контратаці "Дніпра" Матос пробігся по лівому флангу, зробив передачу на Матеуса, який прострілив у район воротарського майданчика. А там Зозузя головою відправив м'яч у ворота - 3:1. Нарешті, на доданій арбітром 94-й хвилині Роман Безус реалізував пенальті - 4:1.

Таким чином, "Дніпро" набрав 31 очко і зберіг 4-е місце. А "Шахтар" (46 очок) дозволив київському "Динамо" стати одноосібним лідером (49). Трійку найсильніших як і раніше замикає луганська "Зоря" (38).

19-й тур УПЛ відбудеться 19-20 березня.