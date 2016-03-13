Прем'єр-Ліга 18-й тур: "Волинь" виграла у "Сталі", а "Говерла" - у "Металіста"

Обидва матчі завершилися з рахунком 1:0 на користь господарів поля.

Гра в Луцьку показала, що "Волинь" явно не відповідає статусу одного з аутсайдерів турніру, який команда отримала після дисциплінарних санкцій - "Волинь" позбавили 18 очок в турнірній таблиці. Лучани володіли перевагою впродовж більшої частини гри, а на 54-й хвилині Віктор Хомченко втілив цю перевагу в забитий гол. Гравець чи то навісив м'яч у штрафний, чит то так хитро пробивав по воротах, але м'яч опустився у дальній кут воріт. У час, що залишився, господарі без особливих проблем зберегли перевагу в рахунку.

У грі в Ужгороді "Говерла" забила вирішальний гол у першому таймі, на 34-й хвилині, коли відзначився Ігор Гончар. Його партнер Віталій Гемега зліва увірвався в штрафний майданчик "Металіста" і зробив м'який заброс - Орест Кузик пробив з льоту, але Олександр Ільющенков в падінні відбив перед собою. Захиснику не вдалося вибити м'яч, який підхопив Гончар і, підробивши, точно пробив у дальній верхній кут.

Таким чином, "Говерла" набрала 13 очок і перемістилася з 12-го на 11-е місце, обійшовши одеський "Чорноморець" (11 балів) і впритул наблизившись до розташувавшогося на 10-му рядку "Металіста" - 14. "Волинь" набрала 12 очок і також піднялася з 13-го на 12-е місце, як і "Говерла" обійшовши "Чорноморець" (тепер 13-е місце).

18-й тур УПЛ завершиться в неділю ввечері центральним матчем туру "Дніпро" - "Шахтар" у Дніпропетровську.