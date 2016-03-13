Прем'єр-ліга, 18-й тур, "Дніпро" - "Шахтар": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Дніпропетровську відбудеться матч 18-го туру української футбольної ПЛ, в якому дніпропетровський "Дніпро" прийме на своєму полі донецький "Шахтар".

На полі зійдуться команди, які в даний момент займають в турнірній таблиці 4-е і 2-е місця, відповідно.

Перебільшити значення матчу для обох сторін неможливо.

Мабуть, більш болючою стане можлива осічка для «Шахтаря». Адже головний суперник у боротьбі за чемпіонство - київське "Динамо" - продовжує доводити, що дарувати очки нікому не збирається. З іншого боку, втрата балів дніпропетровцями буде означати відставання від поточної бронзової позиції, яку займає луганська «Зоря», на 10 очок, що надолужити буде практично неможливо.

За ігровими показниками донеччани мають всі підстави продовжити 11-матчеву переможну серію в Лізі Парі-Матч. Проте є на що сподіватися, окрім власної майстерності, і «Дніпру». По-перше, це вже ряд з 6-ти очних ігор, коли підопічні Мірчі Луческу не перемагають, здобувши за цей період лише 2 очки. А в матчі першого кола "Дніпро" обіграв суперника з рахунком 2:0. По-друге, зайнятість «гірників» у Лізі Європи УЄФА, яка потребує не тільки фізичні сили, але й може відволікати думки.

На користь гостей може зіграти дискваліфікація Руслана Ротаня, адже після кадрових втрат лідерів роль капітана ще більше зросла. Досі навіть в Дніпропетровську певну статистичну перевагу мають гості, і перед ними видніється можливість 10-го виграшу на полі противника. Тоді як «Дніпро» може зрівнятися вдома якщо не за різницею м'ячів, то за кількістю перемог.

На котируваннях букмекерських контор фаворитом гри вважається "Шахтар". На перемогу гірників ставки приймаються з розрахунку 1,69 до 1, на нічию - 3,67 до 1, а на перемогу "Дніпра" - 4,43 до 1.

Матч "Дніпро" - "Шахтар" розпочнеться на дніпропетровській "Дніпро-Арені" о 19.30.

ТВ-трансляцію матчу проведе телеканал "2+2".