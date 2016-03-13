Прем'єр-ліга, 18-й тур, "Волинь" - "Сталь": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Луцьку проходить матч 18-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Волинь" приймає на своєму полі "Сталь" з Дніпродзержинська.

Зустрічаються команди, які займають 13-е і 8-е місце в турнірній таблиці, відповідно.

У зв'язку зі штрафними санкціями проти «Волині» (команда була позбавлена 18 очок і опустилася в таблиці з 5-го на 13-е місце) поточне турнірне становище для неї зовсім не ототожнюється з досягненнями на футбольному полі. А вони все ж більш вагомі у лучан на тлі супротивника, включаючи перемогу на полі "Сталі" в матчі першого кола у серпні - 2:1.

Зараз нагальне питання для господарів, наскільки результат, здобутий у Харкові минулого тижня (0:3 від "Металіста"), є випадковим чи закономірним. І ім'я гостей цілком підходить для цієї перевірки.

Досі «Сталь» під керівництвом Еріка ван дер Меєра не перемагала, не зумівши в жодній з двох зустрічей показати стійкість і стабільність з першої до останньої хвилини. Тому відкладати свій перший тріумф в Україні іноземний фахівець навряд чи хоче. В цілому дніпродзержинці зарекомендували себе домашньою командою, тоді як «Волинь», навпаки, в основному страждає «комплексом власного поля». Звідси випливає повна інтрига, чого ж чекати від цього матчу.

На котируваннях букмекерських контор "Волинь" є фаворитом матчу з мінімальною перевагою. На перемогу лучан ставки приймаються з коефіцієнтом 2,28 до 1, на нічию - 3,16 до 1, а на перемогу гостей - 2,99 до 1.

Матч "Волинь" - "Сталь" розпочнеться о 14.00.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".