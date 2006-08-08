Через прихід Шевченка ”Челсі” покинув форвард збірної Аргентини

Форвард збірної Аргентини Ернан КРЕСПО пішов з лондонського "Челсі" в італійський "Інтер".

Рішення керівництва англійського клубу розстатися з футболістом викликане приходом українського форварда Андрія ШЕВЧЕНКА, після чого в команді виник надлишок висококласних нападаючих, повідомляє Лента.руз посиланням на AFP.

Е.КРЕСПО вже грав за "Інтер" в сезоні-2002/03.

Південноамериканець виступатиме в Італії на правах оренди (її термін - два роки), але "Челсі" зберіг за собою право повернути форварда влітку 2007 року. Власник лондонського клубу Роман АБРАМОВИЧ придбав Е.КРЕСПО в 2003 році, через рік аргентинець був відданий в оренду "Мілану", а влітку 2005 року знову повернувся в "Челсі".

Е.КРЕСПО неодноразово підкреслював, що в англійській команді його все влаштовує, але в Італії він почувається комфортніше. За час виступів на Апеннінах (з 1996 року) аргентинець встиг отримати італійське громадянство і придбати нерухомість в околицях Мілана.

Що стосується ситуації в "Челсі", то з приходом А.ШЕВЧЕНКА (незадовго до початку ЧС-2006) в команді виявилося три форварди топ-класу – Е.КРЕСПО, івуарієць Дідье ДРОГБА і сам українець. Враховуючи, що головний тренер Жозе МОУРІНЬЮ, як правило, випускає на поле одного "чистого" нападаючого, тримати в команді всіх трьох футболістів стало недоцільно.