Українські борці завоювали дві медалі чемпіонату Європи в греко-римському стилі
На рахунку нашої команди вже 13 нагород європейської першості.
У Ризі завершився черговий день чемпіонату Європи з боротьби, де в греко-римському стилі спортсмени збірної України здобули дві нагороди - срібло і бронзу.
В суперважкій ваговій категорії - до 130 кг. - бронзовий призер чемпіонату світу-2015 Олександр Чернецький дійшов до фіналу європейської першості, де зійшовся в сутичці з Ризой Каяалпом з Туреччини. Турецький борець достроково виграв сутичку больовим прийомом.
У ваговій категорії до 59 кг. українець Дмитро Цимбалюк дійшов до півфіналу, де поступився представнику Вірменії Роману Амояну з рахунком 0:4. У вирішальному поєдинку за бронзу українець виявився сильнішим за Івана Лізатовича з Хорватії - 9:0.
Чемпіоном Європи в цій ваговій категорії став Мінгіян Семенов з Росії, який у фіналі здолав Амояна з рахунком 8:0.
Таким чином, за день до закінчення чемпіонату Європи на рахунку збірної України у всіх стилях боротьби - жіночому, вільному та греко-римському - 13 нагород.