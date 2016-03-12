Музичук і Іфань зіграли внічию у 8-й партії матчу за звання чемпіона світу

У Львові завершилася восьма партія матчу за звання чемпіона світу з шахів серед жінок, в якому українка Марія Музичук зіграла внічию з Хоу Іфань з Китаю.

Рахунок матчу став 5:3 на користь Іфань.

Музичук, яка в цій партії грала білими фігурами, знову не вдалося скористатися перевагою кольору і поставити суперницю в безвихідне становище. Партія завершилася миром після того як обидві суперниці зробили по 44 ходи.

Таким чином, Іфань залишилося набрати пів-очка для того, щоб достроково стати чемпіонкою світу.

Згідно з регламентом, матч триватиме 10 партій. У разі нічиєї за підсумками основних партій - 5:5, відбудеться тай-брейк.

Як повідомляв УНІАН, матч за звання Чемпіона світу з шахів серед жінок проходить 1-18 березня.