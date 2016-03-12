УПЛ: "Зоря" розтрощила Чорноморець", "Олександрія" і "Олімпік" зіграли внічию

У Запоріжжі завершився матч 18-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" на правах господарів поля приймала одеський "Чорноморець" і виграла з рахунком 4:0.

Доля матчу була вирішена у другому таймі.

Якщо в перші 45 хвилин одесити зуміли на рівних протистояти команді з трійки найсильніших в турнірній таблиці УПЛ, то після перерви луганська команда повністю володіла перевагою.

На 53-й хвилині номінальні господарі поля перехопили м'яч в центрі поля і після довгої діагоналі з лівого флангу Олександр Караваєв вийшов один на один з воротарем Дмитром Безруком і точно пробив у дальній кут - 1:0. За 15 хвилин, на 68-й, Андрій Тотовицький з кутового закрутив м'яч у дальній кут воріт. На 72-й хвилині грубо помилився Безрук, який невдало вибив м'яч. Тотовицький наблизився до штрафного майданчика і віддав на Пилипа Будківського, який точно пробив - Безрук в стрибку зачепив м'яч, але той закотився в сітку. А 82-й хвилині Желько Любеновіч зі штрафного технічно через "стінку" пробив у ближній верхній кут - 4:0.

Раніше в Олександрії завершився матч між місцевою командою і донецьким "Олімпіком", в якому забитих голів не було - 0:0.

Таким чином, у "Зорі" на даний момент 38 очок в турнірній таблиці. Луганська команда трохи наблизилася до дуету лідерів "Динамо" і "Шахтаря", разом з тим, істотно відірвавшись від дніпропетровського "Дніпра", який йде на 4-му місці - на 10 балів.

"Чорноморець" залишився на 11-му місці в таблиці з 11 очками, "Олександрія" залишилася на 6-му місці з 24 очками в активі, а "Олімпік" залишився 9-м - 16 балів.

Центральний матч туру "Дніпро" - "Шахтар" відбудеться у неділю, 13 березня.