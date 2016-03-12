IAAF та WADA вимагають від України привести своє антидопінгове законодавство у відповідність до міжнародних норм

Вперше це сталося у листопаді минулого року, коли Всесвітня антидопінгова агенція (WADA) назвала нашу країну серед тих, які не відповідають кодексу цієї організації, повідомили УНІАН в прес-службі Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ).

Нинішня резолюція ІААФ за великим рахунком дублює повідомлення WADA чотиримісячної давнини та нагадує про необхідність привести свою антидопінгову програму до вимог ВАДА. Претензії обох міжнародних інституцій зводяться до трьох пунктів:

1. Україна має привести своє антидопінгове законодавство у відповідність до міжнародних норм.

2. Україна має розділити свої Національний антидопінговий центр та антидопінгову лабораторію.

3. Україна має користуватися послугами лише акредитованих антидопінгових лабораторій.

"Федерація легкої атлетики України змушена констатувати, що мало у чому може вплинути на вирішення цих питань, оскільки вони знаходяться виключно у сфері повноважень Міністерства молоді та спорту України, Уряду України та Верховної Ради. Від часу отримання попередження від ВАДА у цьому напрямку, зокрема, профільним Міністерством, була проведена велика робота: внесені відповідні Законопроекти, які регулюють антидопінгову діяльність в Україні, почалася більш тісна взаємодія з акредитованими ВАДА антидопінговими агенціями (зокрема, Німеччини та Польщі). ФЛАУ зі свого боку розуміє усю важливість цієї проблеми та прикладає чималі зусилля для боротьби з допінгом, регулярно проводить серед атлетів, тренерів, інших легкоатлетичних фахівців роз’яснювальну роботу (лекції, семінари тощо). Також ФЛАУ дотримується принципів нульової толерантності щодо тих осіб, які порушують антидопінгове законодавство, - останнім часом відбулася низка дискваліфікацій, інформація про які публікувалася на офіційному сайті ФЛАУ", - повідомляється у прес-релізі ФЛАУ.

Федерація легкої атлетики України має усі підстави сподіватися, що завдяки спільним зусиллям до кінця 2016 року, як того вимагають рекомендації ІААФ, усі недоліки у сфері антидопінгової програми в Україні будуть виправлені.