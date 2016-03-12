Шарапова вважає не коректною інформацію про 5 отриманих попереджень щодо заборони мельдонію

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

За словами спортсменки, вона отримала лише один лист від 22 грудня 2015 року, темою якого була «Основні зміни в антидопінговій програмі в тенісі на 2016 рік».

«Я повинна була приділити вивченню цього документа більше часу. Але інші попередження? Вони загубилися в інформаційних бюлетенях, на сайтах і в прес-релізах. Я не хочу шукати виправдання. Але говорити, що мене попереджали п'ять разів — неправильно», — написала Шарапова.

Читайте такожПерша ракетка світу Вільямс прокоментувала ситуацію навколо скандалу з Шарапової

Як повідомляв УНІАН, російська тенісистка Марія Шарапова провалила тест на допінг під час Відкритого чемпіонату Австралії.

Мельдоний, відомий також як мілдронат, сприяє швидкому відновленню клітин при сильних фізичних навантаженнях. До 1 січня цього року препарат не був заборонений для застосування професійним спортсменам.

Читайте такожМілдронат можуть виключити з допінг-списку заборонених препаратів для вживання спортсменами

Крім того, в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що у багатьох спортсменів з різних видів спорту виявлені позитивні результати допінг-проб.