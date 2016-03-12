Російським легкоатлетам й надалі заборонено брати участі у змаганнях під егідою IAAF
00:32, 12 березня 2016Спорт
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Російським спортсменам й надалі заборонено брати участі у змаганнях, що проводяться Міжнародною асоціацією легкоатлетичних федерацій (IAAF).
REUTERS
Про це повідомив президент IAAF Себастьян Коу після засідання Ради асоціації, що відбулося в Монте-Карло, передає Deutsche Welle.
За його словами, Москва наразі зробила недостатньо для реформування антидопінгової програми. "Зараз Росію не можна допускати", - заявив Коу.
На остаточне рішення стосовно допуску російський легкоатлетів до міжнародних змагань під егідою IAAF слід очікувати у травні цього року.
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Як повідомляв УНІАН, 7 січня Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) довічно дискваліфікувала колишнього голову Всеросійської федерації легкої атлетики Валентина Балахнічева.
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