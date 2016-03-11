"Динамо" здобуло вольову перемогу в гостях над "Карпатами" в матчі УПЛ

У Львові завершився стартовий матч 18-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" програли на своєму полі київському "Динамо".

Гра завершилася з рахунком 1:2.

Матч виявився дуже важким для чинного чемпіона та одного з лідерів турнірної таблиці УПЛ нинішнього сезону. А перший тайм "Динамо" і взагалі програло. На 27-й хвилині гол забив Амбросій Чачуа. Атака "Карпат" лівим флангом завершилася тим, що після передачі від Гегама Кадимяна в штрафну Чачуа несильним ударом відправив м'яч у ворота - 1:0.

Втім, після перерви кияни перехопили перевагу. На 55-й хвилині точним ударом рахунок зрівняв Лукаш Теодорчик. Атака "Динамо" лівим флангом призвела до того, що Олег Гусєв проштовхнув м'яч у штрафну на Дениса Гармаша, той перевів м'яч на Теодорчика, який з лінії воротарського пробив над воротарем львівської команди Романом Мисаком. А за 9 хвилин, на 64-й, Андрій Ярмоленко забив переможний гол. Гармаш зробив передачу на Ярмоленка, той трохи підробив м'яч, після чого пробив точно в дальній кут.

Таким чином, на рахунку "Динамо" - 49 очок і команда мінімум на дві доби стала одноосібним лідером турнірної таблиці УПЛ. Донецький "Шахтар", у якого 46 балів, в неділю, 13 березня, проведе свій матч 18-го туру у Дніпропетровську проти місцевого "Дніпра".