Українські борці завоювали три бронзи за день чемпіонату Європи з боротьби

У Ризі завершився черговий день чемпіонату Європи з боротьби, де українці здобули дві бронзові нагороди у жіночій боротьбі і одну - в турнірі чоловіків-вільників, повідомляє офіційний сайт змагань.

У жінок у ваговій категорії до 58 кг Ганна Василенко у вирішальному поєдинку за бронзу боролася з Елін Йоханой Нільссон зі Швеції і виграла з рахунком 4:2. Цікаво, що чемпіонкою Європи у цьому виді програми стала екс-українка Наталія Синишин, яка представляє нині Азербайджан. У фіналі вона здолала Грейс Якоб Бюллен з Норвегії - 3:1.

А у ваговій категорії до 69 кг. Аліна Стадник Махиня здобула дострокову перемогу над Адіной Оленою Попеску з Румунії - 12:2. Чемпіонкою Європи у цій категорії стала Марія Мамчук з Білорусі, яка у фіналі здолала Ілону Кратиш з Ізраїлю - 9:0.

У свою чергу, у чоловічих змаганнях в суперважкій ваговій категорії до 125 кг в сутичці за бронзу Ален Засєєв поборов Даніеля Лігеті з Угорщини з рахунком 11:6. У фіналі Гено Петріашвілі з Грузії виграв у Роберта Барана з Польщі - 11:0.

Чемпіонат Європи з боротьби у Ризі проходить з 7 по 13 березня.