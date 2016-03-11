Музичук і Іфань зіграли внічию в 7-й партії матчу за звання чемпіона світу
21:12, 11 березня 2016Спорт
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Китаянка як і раніше веде в загальному рахунку з перевагою в 2 бали.
lviv2016.fide.com
У Львові завершилася сьома партія матчу за звання чемпіона світу з шахів, в якому українка Марія Музичук зіграла внічию з Хоу Іфань з Китаю, повідомляє офіційний сайт змагань.
Загальний рахунок матчу став 4,5:2,5 очки на користь Іфань.
В цій партії, де Музичук грала чорними фігурами, суперниці відчайдушно билися до 91-го ходу китаянки, але вирішальної переваги ніхто так і не отримав.
Згідно з регламентом, матч триватиме 10 партій. У разі нічиєї за підсумками основних партій - 5:5, відбудеться тай-брейк.
Як повідомляв УНІАН, матч за звання Чемпіона світу з шахів серед жінок проходить 1-18 березня.
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