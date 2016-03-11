Жіноча збірна України з біатлону залишилася без медалей у естафеті чемпіонату світу

У Холменколлені (Норвегія) завершилася жіноча естафетна гонка в рамках чемпіонату світу з біатлону, де олімпійські чемпіонки Сочі-2014 зі збірної України не зуміли потрапити в призери, зайнявши підсумкове 5-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Вирішальною виявилася стрілянина в положенні стоячи на третьому етапі, де чотири промахи допустила Олена Підгрушна, яка змушена була подолати штрафне коло.

Українки відмінно провели перші два етапи на стрільбі не допустивши жодного промаху. І якщо Валентина Семеренко по швидкості значно поступалася суперницям (22,9 секунди відставання), то Ірина Варвінець за підсумками свого етапу прийшла в групі найсильніших, відстаючи від лідера на символічні 2,6 секунди.

Відмінно свій етап почала Підгрушна, яка закрила всі 5 мішеней в стрільбі лежачи без додаткових патронів. Вона на деякий час вивела українську команду в лідери, але на "стійці" грубо помилялася. У підсумку, навіть використавши три додаткових патрони, наша спортсменка зуміла вразити лише чотири мішені з п'яти і змушена була пройти штрафне коло, істотно поступаючись лідерам - 1 хвилину 10,7 секунди. На останньому етапі Юлія Джима не змогла виправити ситуацію, використавши два додаткові патрони і збільшивши відставання до 1 хвилини 27,7 секунди.

Чемпіонками світу стали біатлоністки Норвегії, які подолали дистанцію за 1 годину 07 хвилин 10.0 секунд (0 штрафних кіл + 6 додаткових патронів). Срібло у команди Франції з відставанням від переможниць 5.3 секунди (0+6), бронза - у Німеччині - 28.6 секунди відставання.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з біатлону проходить в Холменколлені з 3 по 13 березня.