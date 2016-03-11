Оприлюднено склад збірної України з міні-футболу на вирішальні матчі відбору до ЧС-2016

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко оголосив розширений склад нашої команди з 15-ти гравців, яких було викликано для підготовки до першого стикового матчу Чемпіонату Світу-2016 проти збірної Словаччини, повідомляє прес-служба Асоціації футзалу України.

У складі команди присутні: Євген Іваняк «Локомотив» (Харків), Дмитро Литвиненко «Локомотив» (Харків), Кирило Ципун «Продексім» (Херсон), Дмитро Бондар «Локомотив» (Харків), Сергій Журба «Локомотив» (Харків), Дмитро Сорокін «Локомотив» (Харків), Денис Овсянніков «Локомотив» (Харків), Євген Валєнко «Локомотив» (Харків), Петро Шотурма «Локомотив» (Харків), Сергій Коваль «Енергія» (Львів), Михайло Грицина «Енергія» (Львів), Ігор Борсук «Хіт» (Київ), Віталій Кисельов «Локомотив» (Харків), Олександр Сорокін «Локомотив» (Харків) та Богдан Новак «Кардинал» (Рівне).

У стан команди не викликано Миколу Грицину, який пропускає матч Словаччина - Україна через вилучення у попередньому відбірному матчі Угорщина - Україна.

До табору команди викликано двох дебютантів збірної - це універсал рівненського "Кардинала" Богдан Новак та капітан столичного "Хіта" Ігор Борсук.

16 березня національна збірна збирається у Києві й протягом п’яти днів буде готуватися до стикового матчу проти словаків.

21 числа збірна України вирушає до словацького міста Нітра, де 22 березня відбудеться стиковий поєдинок до Чемпіонату Світу з футзалу – 2016. Матч-відповідь пройде 12 квітня в Одесі.