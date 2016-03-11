Гравець збірної України Тимощук увійшов до складу Виконкому ФФУ

До складу виконкому увійшов український півзахисник Анатолій Тимощук і арбітр Катерина Монзуль, повідомляє Трибуна.

Зазначимо, що вийшов зі складу виконкому тренер «Карпат» Олег Лужний, який був представником Рівненської області. Причиною виходу з виконкому стало те, що у Лужного немає можливості приймати участь у роботі ФФУ, Лужний всього двічі відвідував свою роботу. Замість нього був прийнятий Олексій Хахлєв.

Тимчасово припинені повноваження у складі виконкому віце-президента ФФУ та голови запорізької обласної федерації Віктора Межейко, який визнаний судом винним в організації розгону Майдану в Запоріжжі. Також написав заяву про призупинення членства представник Житомирської області Олександр Коцюбко.

Змінилися представники Дніпропетровської та Черкаської області – замість Дмитра Бичкова працюватиме Віктор Андрухів, а замість Сергія Кущия новим представником буде Владислав Голуб.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на конгресі ФФУ, віце-президент УЄФА, почесний президент ФФУ Григорій Суркіс заявив про те, що у Києва є хороші шанси прийняти фінал футбольної Ліги чемпіонів у сезоні 2017/18.