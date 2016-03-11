Мілдронат можуть виключити з допінг-списку заборонених препаратів для вживання спортсменами

У листі підкреслюється, що на даний момент дія мельдонію на організм спортсменів науково не доведена, також науково не підтверджені терміни виведення препарату з організму, повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

"У зв'язку з цим з боку міжнародних організацій ініційовано додаткове дослідження препарату. IBU звернулася до Медичної комісії з пропозицією, на період проведення досліджень та отримання результатів, оголошення про санкції по відношенню до спортсменів відкласти", - наголошується в повідомленні.

Таким чином, анонсоване раніше на 30 березня засідання медичної комісії IBU, на якому має розглядатися питання про санкції до спортсменів збірної України Ользі Абрамовій та Артему Тищенко може бути перенесено у зв'язку з особливими обставинами їх випадків та необхідністю додаткового вивчення справи.

Президент ФБУ Бринзак припустив, що в результаті цього рішення може бути введений або якийсь перехідний період щодо милдроната, або взагалі його виключення зі списку заборонених.

"Чи зможуть спортсмени в цей період приймати участь в змаганнях під егідою IBU, ми з'ясуємо додатково і дамо інформацію з цього приводу пізніше. Але новина ця важлива в першу чергу з тієї точки зору, що очки нашої жіночої збірної в естафеті за етап Кубка світу в Антхольці зняті не будуть", - підсумували в прес-службі ФБУ.

Як повідомляв УНІАН, на поточному тижні вибухнув гучний допінг-скандал із застосуванням мілдронату, в який були залучені 12 спортсменів. У тому числі, два представника збірної України з біатлону і 6 російських спортсменів, включаючи суперзірок світового спорту Марію Шарапову, Семена Єлістратова та Павла Куліжнікова.

Всі вони застосовували мілдронат (мельдоний), який знаходиться в списку заборонених Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) з 1 січня 2016 року.