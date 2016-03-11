Прем'єр-Ліга, 18-й тур, "Карпати" - "Динамо": відео онлайн-трансляція

Гра відбудеться на побудованій спеціально до Євро-2012 новій суперсучасній "Арені Львів", де "Карпати" також проведуть наступний домашній матч УПЛ з "Дніпром", в той час як зазвичай свої матчі команда проводить на стадіоні "Україна" у центральній частині міста.

Переїзд «Карпат» на «Арену Львів» ознаменується знаковим протистоянням для будь-якого вітчизняного клубу. Раніше висувалося багато версій щодо міграції між стадіонами славетного галицького клубу, але однією з причин, в тому числі, називалася і нефартовість новобудови. Напевно, не з найближчого поєдинку судити про це знову ("Динамо" є явним фаворитом гри), однак до якості газону нарікань точно не повинно бути.

Специфіка нинішнього сезону для лідерів така, що втрата навіть мінімальної кількості очок може мати катастрофічні наслідки. Тому динамівцям, враховуючи характер суперника, підтримку трибун, а також все більш дорослий і досвідчений склад опонента, належить пройти непросту перевірку. До речі, у 2016 році в офіційних іграх колектив Сергія Реброва вперше постане поза межами столиці.

Львів'яни на своєму полі з початку сезону не забили лише в одному поєдинку. Динамівці мають аналогічний гостьовий показник – у матчі проти луганської "Зорі". Тоді ж сталася єдина виїзна очкова втрата чинного чемпіона.

У цій парі «Карпати» востаннє перемагали в матчі сезону 2009/2010 рр., а ось нічиї трапляються частіше.

Матч першого кола в Києві завершився з рахунком 3:0 на користь "Динамо".

На котируваннях букмекерських контор "Динамо" є беззаперечним фаворитом. На перемогу гостей ставки приймаються з коефіцієнтом 1,26 до 1, на нічию - 4,93 до 1, а на перемогу "Карпат" - 10,38 до 1.

Матч "Карпати" - "Динамо" розпочнеться о 20.00.

ТВ -трансляцію гри проведе телеканал "2+2".