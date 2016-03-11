Шахи, матч за звання чемпіона світу, Музичук - Іфань, 7-а партія: відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Львові відбудеться 7-а партія матчу за звання чемпіона світу з шахів серед жінок, в якому Марія Музичук зустрічається з Хоу Іфань з Китаю.

Українка в цій партії грає чорними фігурами.

Рахунок в матчі на даний момент - 4:2 на користь Іфань.

У попередніх шести партіях двічі виграла китаянка (білими фігурами у другій партії і чорними - у шостій) і чотири рази була зафіксована нічия. Таким чином, українці в будь-якому випадку потрібно ризикувати і прагнути до перемоги в останніх партіях.

Згідно з регламентом, матч триватиме 10 партій. У разі нічиєї за підсумками основних партій - 5:5, відбудеться тай-брейк.

Як повідомляв УНІАН, матч за звання Чемпіона світу з шахів серед жінок проходить 1-18 березня.