Суркіс вважає, що Києв має великі шанси провести фінал Ліги чемпіонів у 2018 році
За його словами, ФФУ вже отримала гарантії підтримки заявки Києва від президента України.
У Києва є хороші шанси прийняти фінал футбольної Ліги чемпіонів у сезоні 2017/18. Про це на XVIII Конгресі Федерації футболу України заявив віце-президент УЄФА, почесний президент ФФУ Григорій Суркіс, повідомляє Sportarena.сом.
"У мене немає гарантій, але у нас є хороші шанси прийняти вирішальний матч Ліги чемпіонів 2018 року", — вважає Григорій Суркіс.
За його словами, в напрямку просування заявки на отримання права проведення фіналу Ліги чемпіонів у 2018 році проведена величезна робота. Суркіс упевнений, що УЄФА буде враховувати її, приймаючи остаточне рішення.
Футбольний функціонер також підкреслив, що у ФФУ є відповідні гарантії на проведення такого футбольного матчу від президента України Петра Порошенка.
"У нас є гарантії та підтримка президента України, є розуміння з державними органами і містом, з правоохоронними органами. Величезним плюсом для нашої заявки є ще й той факт, що поєдинок 1/16 фіналу Ліги чемпіонів між "Динамо" і "Манчестер Сіті" пройшов без яких-небудь нарікань і зауважень з боку УЄФА", - зазначив футбольний функціонер.
Рішення УЄФА про проведення фіналу Ліги чемпіонів 2017/18 очікується протягом найближчих декількох місяців.
Як повідомляв УНІАН, Київ офіційно став кандидатом на проведення фіналу Ліги Чемпіонів сезону 2017/18 влітку 2015 року.