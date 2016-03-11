Суркіс вважає, що Києв має великі шанси провести фінал Ліги чемпіонів у 2018 році

У Києва є хороші шанси прийняти фінал футбольної Ліги чемпіонів у сезоні 2017/18. Про це на XVIII Конгресі Федерації футболу України заявив віце-президент УЄФА, почесний президент ФФУ Григорій Суркіс, повідомляє Sportarena.сом.

"У мене немає гарантій, але у нас є хороші шанси прийняти вирішальний матч Ліги чемпіонів 2018 року", — вважає Григорій Суркіс.

За його словами, в напрямку просування заявки на отримання права проведення фіналу Ліги чемпіонів у 2018 році проведена величезна робота. Суркіс упевнений, що УЄФА буде враховувати її, приймаючи остаточне рішення.

Футбольний функціонер також підкреслив, що у ФФУ є відповідні гарантії на проведення такого футбольного матчу від президента України Петра Порошенка.

"У нас є гарантії та підтримка президента України, є розуміння з державними органами і містом, з правоохоронними органами. Величезним плюсом для нашої заявки є ще й той факт, що поєдинок 1/16 фіналу Ліги чемпіонів між "Динамо" і "Манчестер Сіті" пройшов без яких-небудь нарікань і зауважень з боку УЄФА", - зазначив футбольний функціонер.

Рішення УЄФА про проведення фіналу Ліги чемпіонів 2017/18 очікується протягом найближчих декількох місяців.

Як повідомляв УНІАН, Київ офіційно став кандидатом на проведення фіналу Ліги Чемпіонів сезону 2017/18 влітку 2015 року.