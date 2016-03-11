Екс-претенденту на титул IBF у суперважкій вазі українцеві Глазкову успішно прооперували коліно в США

Українському боксеру В'ячеславу Глазкову успішно зроблена операція в США і тепер його чекає процес реабілітації, повідомляє AllBoxing.Ru.

«Два дні тому зробили операцію, — поділився Глазков. — Робили пластику хрестоподібної зв'язки колінного суглоба. Операцію проводив відомий в США хірург доктор Урібе. За його словами, все пройшло добре, зараз, звичайно, нога болить, п'ю знеболювальні, але все йде за планом. Через пару днів можна приступати до реабілітації. Це теж дуже важлива частина з відновлення. Так що доведеться потрудитися».

Боксер також зазначив, що поки не можна сказати напевно, скільки часу буде потрібно на повне відновлення. «У кожного це відбувається по-різному, — сказав він. — Хтось вже і за три місяці приступає до повноцінних тренувань, але, як показує практика, при такій травмі краще не поспішати. В ідеалі потрібно близько 10 місяців».

У січні цього року 31-річний Глазков в поєдинку за вакантний титул IBF в суперважкій вазі проти 29-річного американця Чарльза Мартіна отримав травму коліна і не зміг продовжити бій. Офіційним результатом стала перемога Мартіна технічним нокаутом.

Після ретельного медичного огляду виявилося, що стан коліна Глазкова гірше, ніж очікувалося: розрив передньої хрестоподібної зв'язки, розтягнення бічних зв'язок колінного суглоба, крововилив в порожнину суглоба, а також цілий ряд інших пошкоджень.